Евгений Шурманов находится в СИЗО последние полтора месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, обвиняемого в мошенничестве, поместили в одиночную камеру в подвале СИЗО. Об этом на очередном судебном заседании заявил сам Шурманов, передает корреспондент URA.RU. По словам обвиняемого, со дня ареста ему ни разу не дали связаться с детьми.

8 августа у Шурманова истекает срок нахождения в СИЗО. Сторона обвинения призвала суд продлить менеджеру арест, поскольку, как заявил следователь, Шурманов пытался повлиять на ход расследования уголовного дела. СК настаивает, что директор института, находясь в изоляторе, получил телефон, звонил знакомым и склонял к ложным показаниям. Сам Шурманов назвал доводы следователя вымыслом.

«Начиная с момента ареста, меня изолировали от всех заключенных. Это спецчасть, там полностью глушат [связь]. Я нахожусь в подвале, в одиночной камере — в полной изоляции от всех 23 часа [в сутки]. Потому что один час в день мне позволяют одному [ходить] в прогулочном блоке. Напротив меня сидят пожизненно заключенные люди. Это просто исключено», — высказался Шурманов.

По словам обвиняемого, следователь трижды запрещал ему свидания и звонки детям: «Я ни разу не слышал [своих детей] за 51 день». Шурманов добавил, что у него в камере нет даже розетки, поэтому речи о каком-либо телефоне не может идти.

Шурманова задержали утром 15 июня по подозрению в мошенничестве. Уже 17 июня его отправили в СИЗО почти на два месяца. Сторона обвинения настаивала, что Шурманова требуется заключить под стражу, поскольку он владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские» связи с иностранными чиновниками. Защита менеджера настаивала, что это лишь предположения органов.

Семья Евгения Шурманова собрала на заседание группу поддержки из его близких. В центре с зеленой сумкой в руках — супруга менеджера Дарья Шурманова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU