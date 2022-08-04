04 августа 2022
03 августа 2022

В Тюменской области размер госдолга вырос почти в 4 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, 5тысяч, деньги, рубли
Размер госдолга Тюменской области составил 5,9 млрд рублей Фото:

Размер государственного долга Тюменской области за месяц вырос почти в четыре раза. Информация об этом опубликована на официальном портале органов государственной власти региона. С начала года размер долга вырос почти в шесть раз.

«Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 5 961 млн рублей. В июне 2022 года — 1 551 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года размер государственного долга составлял 1 001 млн рублей», — сообщается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Согласно данным, опубликованным на портале, рост долга связан с увеличением суммы бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета. В июле размер кредита оценивался в 5,1 млрд рублей, тогда как в предыдущие месяцы он составлял 770 млн рублей.

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Размер государственного долга Тюменской области за месяц вырос почти в четыре раза. Информация об этом опубликована на официальном портале органов государственной власти региона. С начала года размер долга вырос почти в шесть раз. «Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 5 961 млн рублей. В июне 2022 года — 1 551 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года размер государственного долга составлял 1 001 млн рублей», — сообщается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Согласно данным, опубликованным на портале, рост долга связан с увеличением суммы бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета. В июле размер кредита оценивался в 5,1 млрд рублей, тогда как в предыдущие месяцы он составлял 770 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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