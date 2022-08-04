В Тюменской области размер госдолга вырос почти в 4 раза

Размер госдолга Тюменской области составил 5,9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер государственного долга Тюменской области за месяц вырос почти в четыре раза. Информация об этом опубликована на официальном портале органов государственной власти региона. С начала года размер долга вырос почти в шесть раз.

«Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 5 961 млн рублей. В июне 2022 года — 1 551 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года размер государственного долга составлял 1 001 млн рублей», — сообщается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Согласно данным, опубликованным на портале, рост долга связан с увеличением суммы бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета. В июле размер кредита оценивался в 5,1 млрд рублей, тогда как в предыдущие месяцы он составлял 770 млн рублей.