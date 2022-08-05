Лавров уличил США в нарушенном обещании

Сергей Лавров сообщил, что все его пуговицы на месте, несмотря на обещание США поймать его за них Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госсекретарь США Энтони Блинкен не пытался «поймать за пуговицу» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вопреки обещаниям координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Об этом глава российского МИДа рассказал на пресс-конференции по итогам форума АСЕАН.

«Наверное Кирби забыл ему дать поручение, потому что мы с ним сидели через одного человека и я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — сказал Лавров.

Ранее Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что в ходе форума АСЕАН Блинкен намерен «поймать господина Лаврова за пуговицу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Энтони Блинкену хватать Сергея Лаврова за брюки.