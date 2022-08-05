Лавров уличил США в нарушенном обещании

Госсекретарь США Энтони Блинкен не пытался «поймать за пуговицу» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вопреки обещаниям координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Об этом глава российского МИДа рассказал на пресс-конференции по итогам форума АСЕАН.
«Наверное Кирби забыл ему дать поручение, потому что мы с ним сидели через одного человека и я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — сказал Лавров.
Ранее Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что в ходе форума АСЕАН Блинкен намерен «поймать господина Лаврова за пуговицу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Энтони Блинкену хватать Сергея Лаврова за брюки.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен не пытался «поймать за пуговицу» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вопреки обещаниям координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Об этом глава российского МИДа рассказал на пресс-конференции по итогам форума АСЕАН. «Наверное Кирби забыл ему дать поручение, потому что мы с ним сидели через одного человека и я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — сказал Лавров. Ранее Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что в ходе форума АСЕАН Блинкен намерен «поймать господина Лаврова за пуговицу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Энтони Блинкену хватать Сергея Лаврова за брюки.