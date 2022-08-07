Junge Welt: Запад выстрелил себе в ногу, пытаясь навредить России

Санкции Запада укрепили позиции рубля на мировом рынке, заявил бывший финансист Уолл-стрит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийская санкционная кампания западных стран дала обратный эффект: экономика РФ обретает самодостаточность, в то время как американская и европейская валюты теряют лидирующие позиции на мировом рынке. Об этом заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.

«Совсем наоборот. Западные санкции хороши для России. Любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена постоять за себя. Российская экономика станет по существу самодостаточной», — сказал Хадсон.

По его мнению, санкции не только сделали РФ экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста стоимости энергоносителей, передают argumenti.ru. Хадсон также считает, что российская валюта укрепилась в цене благодаря решению президента РФ Владимира Путина продавать российский газ за рубли в ответ на ограничения Запада. «Будет справедливо сказать, что Запад выстрелил себе в ногу», — отметил автор.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Российский лидер отмечал, что антироссийские ограничения нанесли больший вред экономикам западных государств: США столкнулись с сильнейшей инфляцией, а Европа вступила в глобальный энергетический кризис.