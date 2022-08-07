Начальник ГУ МВД назначил служебную проверку в полиции Челябинска

Михаил Скоков считает неприемлемым формальное отношение полиции к обращениям граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил служебную проверку в УМВД по Челябинску после публикации в социальных сетях сообщения о бездействии полиции. Внимание генерала привлекла публикация женщины, возмутившейся отношением полиции к ее просьбе о помощи ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

Пост от женщины появился в группе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка рассказала, как увидела мужчину в неадекватном состоянии, который грубо обращался с ребенком в коляске. Об этом она сразу сообщила в полицию, но сотрудники не предприняли незамедлительных мер и на место сразу не прибыли, более того, допустили формальный подход при организации реагирования на сообщение.

«По данному факту начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков назначил служебную проверку, в ходе которой будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по Челябинску. Установление полных обстоятельств происшествия, о котором сообщила свидетельница, и проведение комплекса мероприятий взято под контроль лично руководителем полицейского главка», — рассказали в пресс-службе.

Михаил Скоков ранее подчеркивал, что незамедлительное реагирование на все сообщения и обращения граждан должно быть главным принципом работы челябинской полиции, формальный подход к этому направлению деятельности совершенно недопустим. Все должностные лица, допускающие подобное, по словам Скокова, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от должностей.