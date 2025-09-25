Раскрыты детали маршрута первой в России высокоскоростной магистрали

На высокоскоростной магистрали Москва — Петербург будет 14 остановок
На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет организовано 14 пассажирских остановок. Об этом сообщил инфоцентр магистрали. В перечень станций вошли московские Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, а также остановки на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

«На линии ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено 14 пассажирских остановок: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный», — отметил инфоцентр в разговоре с ТАСС. 

Ранее предполагалось, что остановок будет 18. Проект магистрали Москва — Санкт-Петербург является одним из крупнейших транспортных начинаний в России. После того как он будет введен в эксплуатацию, поездки по маршруту Москва — Петербург будут длиться чуть более двух часов. 

