Раскрыты детали маршрута первой в России высокоскоростной магистрали

На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет организовано 14 пассажирских остановок. Об этом сообщил инфоцентр магистрали. В перечень станций вошли московские Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, а также остановки на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.
«На линии ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено 14 пассажирских остановок: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный», — отметил инфоцентр в разговоре с ТАСС.
Ранее предполагалось, что остановок будет 18. Проект магистрали Москва — Санкт-Петербург является одним из крупнейших транспортных начинаний в России. После того как он будет введен в эксплуатацию, поездки по маршруту Москва — Петербург будут длиться чуть более двух часов.
