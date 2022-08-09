Власти города в ХМАО провалили тендер на муниципальные перевозки

На обеспечение муниципальных перевозок планировалось потратить более 300 млн.
Администрация Нягани (ХМАО) не смогла найти подрядчиков на осуществление городских автобусных перевозок за 314 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«По окончании срока подачи не подано ни одной заявки на участие в закупке. Признать тендер несостоявшимся», — говорится в документах на портале.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Нижневартовского района (ХМАО) не нашла подрядчика на строительство культурно-образовательного центра в сельском поселении Ларьяк. Планировалось потратить более 100 миллионов.
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