Бывший завод курганского сенатора создаст мотор для беспилотников

«Курганприбор» планирует запустить серийное производство уже в следующем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие «Курганприбор» совместно с курганским госуниверситетом разработали турбореактивный двигатель для беспилотников, аналогов которого в России нет. Серийное производство оборудования планируют запустить уже в следующем году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проектного офиса НОЦ Курганского государственного университета Олег Филистеев.

«На сегодняшний день уже готова конструкторская документация. Она передается технологам. Скоро будет запускаться производство. В условиях импортозамещения интерес к таким двигателям очень большой. Поэтому уже есть много предприятий, готовых закупать турбореактивные двигатели. По плану запуск в серию должен состояться в 2024 году. Однако сейчас идут активные исследования, поэтому возможно, запустимся на год раньше», — сказал Филистеев.

Создание турбореактивного двигателя вошло в число приоритетных проектов Уральского межрегионального Научно-образовательного центра (НОЦ), созданного по указу Путина. В проект было инвестировано около 100 миллионов рублей. Одной из основных целей проекта является импортозамещение. По словам разработчиков, стоимость двигателя должна составить примерно 1,5 — 2 миллиона рублей, что дешевле зарубежных аналогов в пять раз.

Ранее также стало известно, что в рамках НОЦ предприятие «Вездеходы «Бурлак» и КГУ создают беспилотную универсальную транспортную платформу для Арктики и Антарктиды. По словам руководителя инжинирингового центра КГУ Игоря Татаринцева, технический персонал будут специально обучать для управления беспилотником. Сейчас вездеходом управляет один человек.

Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Основным задачами являются развитие отечественных производств и переход на собственные оригинальные технологии.