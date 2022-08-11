Функционера «ЕР» из ХМАО заставили удалить снимки из Instagram*

12 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Такой фотографией Киршанова анонсировала свое возвращение в соцсеть Фото: скриншот личного аккаунта Киршановой в соцсети Исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске (ХМАО) Елена Киршанова удалила весь новый контент из Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). На это обратил внимание журналист URA.RU, зайдя в аккаунт Киршановой. Инсайдер агентства из политтусовки убежден: Киршанову заставили почистить аккаунт. «Официального запрета, на уровне закона, на ведение Instagram не существует. Но по партийной линии ясно сказано, что его ведение неуместно. Киршанова это проигнорировала, о чем даже узнал депутат Госдумы от „ЕР“, глава Уральского межрегионального координационного совета „Единой России“ Иван Квитка. Но еще раньше об этом из публикации URA.RU узнал начальник Киршановой Максим Клец и повлиял на нее. Вот она все новое и удалила», — рассказывает собеседник агентства. Еще сутки назад в аккаунте Киршановой был снимок, где она надевает себе на голову корону. Фотография сопровождалась комментарием: «Ну здравствуй Instagram. Давно мы не встречались. Сколько же интересных и важных событий произошло за время моего отсутствия тут. Обещаю делиться с вами друзья яркими моментами своей жизни!» (авторская пунктуация сохранена — прим. URA.RU). Теперь в ее аккаунте последняя фотография датирована 6 марта, а описанная публикация сохранилась только в виде скриншота, который есть в распоряжении агентства. Киршанова не ответила на звонки журналиста URA.RU, что не позволило выяснить у деятеля нижневартовской «Единой России» причину удаления контента, за который ее публично раскритиковали. Ранее URA.RU сообщало, что Meta** (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Facebook (заблокирован и запрещен в РФ) и Instagram на территории России, а большинство чиновников и политиков демонстративно ушли из этих соцсетей. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ **признана экстремистской организацией и запрещена в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске (ХМАО) Елена Киршанова удалила весь новый контент из Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). На это обратил внимание журналист URA.RU, зайдя в аккаунт Киршановой. Инсайдер агентства из политтусовки убежден: Киршанову заставили почистить аккаунт. «Официального запрета, на уровне закона, на ведение Instagram не существует. Но по партийной линии ясно сказано, что его ведение неуместно. Киршанова это проигнорировала, о чем даже узнал депутат Госдумы от „ЕР“, глава Уральского межрегионального координационного совета „Единой России“ Иван Квитка. Но еще раньше об этом из публикации URA.RU узнал начальник Киршановой Максим Клец и повлиял на нее. Вот она все новое и удалила», — рассказывает собеседник агентства. Еще сутки назад в аккаунте Киршановой был снимок, где она надевает себе на голову корону. Фотография сопровождалась комментарием: «Ну здравствуй Instagram. Давно мы не встречались. Сколько же интересных и важных событий произошло за время моего отсутствия тут. Обещаю делиться с вами друзья яркими моментами своей жизни!» (авторская пунктуация сохранена — прим. URA.RU). Теперь в ее аккаунте последняя фотография датирована 6 марта, а описанная публикация сохранилась только в виде скриншота, который есть в распоряжении агентства. Киршанова не ответила на звонки журналиста URA.RU, что не позволило выяснить у деятеля нижневартовской «Единой России» причину удаления контента, за который ее публично раскритиковали. Ранее URA.RU сообщало, что Meta** (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Facebook (заблокирован и запрещен в РФ) и Instagram на территории России, а большинство чиновников и политиков демонстративно ушли из этих соцсетей. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ **признана экстремистской организацией и запрещена в РФ