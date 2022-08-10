В ХМАО функционер из «ЕР» ведет Instagram*, несмотря на запрет. Скрины

11 августа 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Для некоторых партийных функционеров «ЕР» запрет не действует Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске Елена Киршанова, несмотря на запрет по партийной линии, ведет Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). На это обратил внимание читатель URA.RU, прислав в качестве доказательства скриншоты аккаунта Киршановой. «По партийной линии, насколько мне известно, ведение Instagram* не приветствуется и даже запрещено. Однако судя по всему на Киршанову, занимающей не последнее место в партийной иерархии, эти запреты не распространяются», — написал читатель, попросивший об анонимности. Журналист URA.RU нашел аккаунт Киршановой. Одна из публикаций там датирована 23 февраля, затем в публикациях Киршановой большой пробел. 21 марта компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ, вскоре после этого политики и чиновники демонстративно отказались от использования этих соцсетей, но у Киршановой публикаций на эту тему нет. А два дня назад она в Instagram* вернулась, пообещав подписчикам делиться «яркими моментами жизни». Киршанова на звонки URA.RU не ответила. Максим Клец — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске, у которого Киршанова находится в подчинении, объяснил журналисту агентства, что поступок Киршановой будет рассматриваться на комиссии по этике. «Хорошо, что вы мне позвонили. Я сейчас поправлю это все, я ей сейчас позвоню. Не могу говорить о серьезности проступка — есть кадровая комиссия, которая по этим вопросам принимает решения. Я об этом был не в курсе и считаю, что если заблокировали, то заблокировали», — сказал Клец. Ранее URA.RU сообщало, что Meta* разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Facebook* и Instagram* на территории России. *деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией Обещаю делиться с вами яркими моментами своей жизни! — пишет Киршанова Скриншот страницы Киршановой в Instagram* Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске Елена Киршанова, несмотря на запрет по партийной линии, ведет Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). На это обратил внимание читатель URA.RU, прислав в качестве доказательства скриншоты аккаунта Киршановой. «По партийной линии, насколько мне известно, ведение Instagram* не приветствуется и даже запрещено. Однако судя по всему на Киршанову, занимающей не последнее место в партийной иерархии, эти запреты не распространяются», — написал читатель, попросивший об анонимности. Журналист URA.RU нашел аккаунт Киршановой. Одна из публикаций там датирована 23 февраля, затем в публикациях Киршановой большой пробел. 21 марта компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ, вскоре после этого политики и чиновники демонстративно отказались от использования этих соцсетей, но у Киршановой публикаций на эту тему нет. А два дня назад она в Instagram* вернулась, пообещав подписчикам делиться «яркими моментами жизни». Киршанова на звонки URA.RU не ответила. Максим Клец — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Нижневартовске, у которого Киршанова находится в подчинении, объяснил журналисту агентства, что поступок Киршановой будет рассматриваться на комиссии по этике. «Хорошо, что вы мне позвонили. Я сейчас поправлю это все, я ей сейчас позвоню. Не могу говорить о серьезности проступка — есть кадровая комиссия, которая по этим вопросам принимает решения. Я об этом был не в курсе и считаю, что если заблокировали, то заблокировали», — сказал Клец. Ранее URA.RU сообщало, что Meta* разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Facebook* и Instagram* на территории России. *деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией