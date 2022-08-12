12 августа 2022

Екатеринбуржец перевернулся на квадроцикле и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель квадроцикла был без шлема и скончался до приезда врачей Фото:

В микрорайоне Лечебный в Екатеринбурге 31-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся. Мужчина был без шлема, поэтому погиб до приезда скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя квадроциклом Stels, двигался по лесополосе вблизи дома № 14 в переулке Кустовой. Не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. В момент ДТП водитель находился без мотошлема. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении инспекторов.

По факту ДТП ведется расследования. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото:

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В микрорайоне Лечебный в Екатеринбурге 31-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся. Мужчина был без шлема, поэтому погиб до приезда скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. «Предварительно установлено, что водитель, управляя квадроциклом Stels, двигался по лесополосе вблизи дома № 14 в переулке Кустовой. Не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. В момент ДТП водитель находился без мотошлема. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении инспекторов. По факту ДТП ведется расследования. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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