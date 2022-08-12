Екатеринбуржец перевернулся на квадроцикле и погиб. Фото

13 августа 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Водитель квадроцикла был без шлема и скончался до приезда врачей Фото: ГИБДД по Екатеринбургу В микрорайоне Лечебный в Екатеринбурге 31-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся. Мужчина был без шлема, поэтому погиб до приезда скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. «Предварительно установлено, что водитель, управляя квадроциклом Stels, двигался по лесополосе вблизи дома № 14 в переулке Кустовой. Не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. В момент ДТП водитель находился без мотошлема. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении инспекторов. По факту ДТП ведется расследования. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В микрорайоне Лечебный в Екатеринбурге 31-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся. Мужчина был без шлема, поэтому погиб до приезда скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. «Предварительно установлено, что водитель, управляя квадроциклом Stels, двигался по лесополосе вблизи дома № 14 в переулке Кустовой. Не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. В момент ДТП водитель находился без мотошлема. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении инспекторов. По факту ДТП ведется расследования. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.