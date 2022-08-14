Пермские полицейские изъяли контрафактное масло на 100 млн

15 августа 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

С производства было изъято 113 тонн масла для розлива в канистры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Перми полицейские накрыли группировку, подозреваемую в создании контрафактного моторного масла. По оценке правоохранительных органов, ущерб правообладателям может превышать 100 млн рублей, сообщает «МВД Медиа». «Изъятое масло направлено владельцам торговых марок для официального подтверждения его контрафактности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям. По предварительным расчетам, она может превысить 100 миллионов рублей», — сообщает издание. По мнению следователей, предприятие по производству поддельной продукции в Перми работало несколько лет. Здесь работала полуавтоматическая линия, которая разливала масло в упаковки. Члены группировки закупали оптом дешевое масло и разливали его в бутылки с этикетками международных компаний. Всего полицейские изъяли 95 тонн продукции на продажу, 113 тонн сырья, 40 тыс. канистр и 30 тыс. этикеток. Также были установлены предприятия, сотрудничавшие с подозреваемыми. Мини-фабрика производила упаковку и этикетки для злоумышленников. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст 180 УК РФ (использование чужого товарного знака группой по предварительному сговору).

В Перми полицейские накрыли группировку, подозреваемую в создании контрафактного моторного масла. По оценке правоохранительных органов, ущерб правообладателям может превышать 100 млн рублей, сообщает «МВД Медиа». «Изъятое масло направлено владельцам торговых марок для официального подтверждения его контрафактности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям. По предварительным расчетам, она может превысить 100 миллионов рублей», — сообщает издание. По мнению следователей, предприятие по производству поддельной продукции в Перми работало несколько лет. Здесь работала полуавтоматическая линия, которая разливала масло в упаковки. Члены группировки закупали оптом дешевое масло и разливали его в бутылки с этикетками международных компаний. Всего полицейские изъяли 95 тонн продукции на продажу, 113 тонн сырья, 40 тыс. канистр и 30 тыс. этикеток. Также были установлены предприятия, сотрудничавшие с подозреваемыми. Мини-фабрика производила упаковку и этикетки для злоумышленников. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст 180 УК РФ (использование чужого товарного знака группой по предварительному сговору).