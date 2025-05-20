20 мая 2025

Пермячка отсудила сотни тысяч за падение на скользком тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина упала в Театральном саду
Женщина упала в Театральном саду Фото:

Жительница Перми, пострадавшая из-за падения на неочищенном тротуаре, получила компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем официальном Telegram-канале. Инцидент произошел в ноябре 2024 года в Театральном саду Перми.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению пострадавшей и установила, что ответственность за содержание пешеходных зон была возложена на генерального подрядчика и субподрядную организацию согласно муниципальному контракту. «Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей женщины компенсации морального вреда. Решением суда в пользу гражданки с организаций в солидарном порядке взыскано 200 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что вся присужденная сумма уже перечислена пострадавшей в полном объеме. Также отмечается, что контроль за содержанием тротуаров и своевременной уборкой наледи находится на постоянном контроле у надзорных органов, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

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Жительница Перми, пострадавшая из-за падения на неочищенном тротуаре, получила компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем официальном Telegram-канале. Инцидент произошел в ноябре 2024 года в Театральном саду Перми. Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению пострадавшей и установила, что ответственность за содержание пешеходных зон была возложена на генерального подрядчика и субподрядную организацию согласно муниципальному контракту. «Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей женщины компенсации морального вреда. Решением суда в пользу гражданки с организаций в солидарном порядке взыскано 200 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре уточнили, что вся присужденная сумма уже перечислена пострадавшей в полном объеме. Также отмечается, что контроль за содержанием тротуаров и своевременной уборкой наледи находится на постоянном контроле у надзорных органов, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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