Пермячка отсудила сотни тысяч за падение на скользком тротуаре

Жительница Перми, пострадавшая из-за падения на неочищенном тротуаре, получила компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края в своем официальном Telegram-канале. Инцидент произошел в ноябре 2024 года в Театральном саду Перми.
Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению пострадавшей и установила, что ответственность за содержание пешеходных зон была возложена на генерального подрядчика и субподрядную организацию согласно муниципальному контракту. «Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей женщины компенсации морального вреда. Решением суда в пользу гражданки с организаций в солидарном порядке взыскано 200 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что вся присужденная сумма уже перечислена пострадавшей в полном объеме. Также отмечается, что контроль за содержанием тротуаров и своевременной уборкой наледи находится на постоянном контроле у надзорных органов, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.
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