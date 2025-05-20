Дожди, грозы и туман: непогода опять угрожает жителям Прикамья

Погода в Пермском крае в среду, 21 мая, вновь испортится. Ожидаются грозы и сильный дождь с туманом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Прикамье 21 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по краю прогнозируются грозы, ночью вероятен сильный дождь, ночью и утром — туман», — указано в ведомственном telegram-канале.
В связи с непогодой существует вероятность повреждения линий электропередачи, возникновения аварий на объектах ЖКХ, предупреждают спасатели. На дорогах могут образоваться заторы, в регионе — вырастет числа ДТП. Пермякам следует сохранять повышенную осторожность в непростой период.
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