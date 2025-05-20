20 мая 2025

Дожди, грозы и туман: непогода опять угрожает жителям Прикамья

МЧС предупредило пермяков о тумане, грозах и дожде 21 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода преподносит пермяков все новые и новые сюрпризы
Погода преподносит пермяков все новые и новые сюрпризы Фото:

Погода в Пермском крае в среду, 21 мая, вновь испортится. Ожидаются грозы и сильный дождь с туманом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Прикамье 21 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по краю прогнозируются грозы, ночью вероятен сильный дождь, ночью и утром — туман», — указано в ведомственном telegram-канале.

В связи с непогодой существует вероятность повреждения линий электропередачи, возникновения аварий на объектах ЖКХ, предупреждают спасатели. На дорогах могут образоваться заторы, в регионе — вырастет числа ДТП. Пермякам следует сохранять повышенную осторожность в непростой период.

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Погода в Пермском крае в среду, 21 мая, вновь испортится. Ожидаются грозы и сильный дождь с туманом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Прикамье 21 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по краю прогнозируются грозы, ночью вероятен сильный дождь, ночью и утром — туман», — указано в ведомственном telegram-канале. В связи с непогодой существует вероятность повреждения линий электропередачи, возникновения аварий на объектах ЖКХ, предупреждают спасатели. На дорогах могут образоваться заторы, в регионе — вырастет числа ДТП. Пермякам следует сохранять повышенную осторожность в непростой период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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