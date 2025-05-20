20 мая 2025

Стала известна средняя стоимость путевок в детские лагеря Пермского края

Средняя стоимость путевок в лагеря Прикамья составляет 57 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летом в Прикамье будет работать более тысячи летних лагерей
Летом в Прикамье будет работать более тысячи летних лагерей Фото:

Средняя фактическая стоимость путевок в детские лагеря Пермском крае в 2025 году составляет 57 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

«На заседании комитета краевого парламента по социальной политике министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин рассказал о летней оздоровительной кампании этого года. Ее участниками станут почти 300 тысяч детей, а средняя стоимость путевок в детские лагеря составит 57 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

В этом году в Прикамье будут работать более тысячи детских лагерей. При этом предусмотрены различные формы господдержки: предоставление путевок, компенсаций, сертификатов, субсидий. Размер поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки.

Ранее URA.Ru сообщало, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в местные санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки. На майские праздники цены на отдых в пермских санаториях начинались от 8,4 тысячи рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя фактическая стоимость путевок в детские лагеря Пермском крае в 2025 году составляет 57 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте краевого парламента. «На заседании комитета краевого парламента по социальной политике министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин рассказал о летней оздоровительной кампании этого года. Ее участниками станут почти 300 тысяч детей, а средняя стоимость путевок в детские лагеря составит 57 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В этом году в Прикамье будут работать более тысячи детских лагерей. При этом предусмотрены различные формы господдержки: предоставление путевок, компенсаций, сертификатов, субсидий. Размер поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки. Ранее URA.Ru сообщало, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в местные санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки. На майские праздники цены на отдых в пермских санаториях начинались от 8,4 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...