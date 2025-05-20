Стала известна средняя стоимость путевок в детские лагеря Пермского края

Средняя фактическая стоимость путевок в детские лагеря Пермском крае в 2025 году составляет 57 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.
«На заседании комитета краевого парламента по социальной политике министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин рассказал о летней оздоровительной кампании этого года. Ее участниками станут почти 300 тысяч детей, а средняя стоимость путевок в детские лагеря составит 57 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
В этом году в Прикамье будут работать более тысячи детских лагерей. При этом предусмотрены различные формы господдержки: предоставление путевок, компенсаций, сертификатов, субсидий. Размер поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки.
Ранее URA.Ru сообщало, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в местные санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки. На майские праздники цены на отдых в пермских санаториях начинались от 8,4 тысячи рублей.
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