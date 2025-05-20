20 мая 2025

Пермскую гостиницу в элитном поселке, которую не могут продать, решили сдавать

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиничный комплекс находится в поселке Протасы
Гостиничный комплекс находится в поселке Протасы Фото:

Гостиничный комплекс в элитном поселке Перми, который не могут продать, решили сдавать в аренду.

Загородный гостиничный комплекс на 50 номеров в элитном поселке Протасы Пермского края, который долгое время не могут продать, решили сдать в аренду. Стоимость аренды комплекса — 1,5 млн рублей в месяц.

«Сдам в аренду загородный гостиничный комплекс на 50 номеров в поселке Протасы. Общая площадь — 2 795 квадратных метров. Собственный земельный участок — 1,8 гектара. Участок примыкает к лесу. Стоимость аренды — 1,5 млн рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Трехэтажный комплекс стоимостью 145 млн рублей находится в 20 километрах от краевой столицы. Подходит под дом отдыха, реабилитационный центр, отель, образовательный центр. В 2022 году гостиницу уже пытались продать за 85 млн рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Ильинском районе Пермского края предлагают обменять базу отдыха у реки на квартиру. Стоимость участка с пятью домами составляет 6,5 млн рублей.

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Гостиничный комплекс в элитном поселке Перми, который не могут продать, решили сдавать в аренду. Загородный гостиничный комплекс на 50 номеров в элитном поселке Протасы Пермского края, который долгое время не могут продать, решили сдать в аренду. Стоимость аренды комплекса — 1,5 млн рублей в месяц. «Сдам в аренду загородный гостиничный комплекс на 50 номеров в поселке Протасы. Общая площадь — 2 795 квадратных метров. Собственный земельный участок — 1,8 гектара. Участок примыкает к лесу. Стоимость аренды — 1,5 млн рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Трехэтажный комплекс стоимостью 145 млн рублей находится в 20 километрах от краевой столицы. Подходит под дом отдыха, реабилитационный центр, отель, образовательный центр. В 2022 году гостиницу уже пытались продать за 85 млн рублей.  Ранее URA.RU сообщало, что в Ильинском районе Пермского края предлагают обменять базу отдыха у реки на квартиру. Стоимость участка с пятью домами составляет 6,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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