В спортивном зале школы появилась огромная лужа
В пермской школе «Фотоника» прорвало трубу. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Прорвало трубу», — говорит автор видеозаписи. На кадрах видно, что поток воды льется в спортзал школы, на полу огромная лужа.
В комментариях учащиеся выразили надежду на то, что из-за случившегося их отпустят домой. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента образования Перми.
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