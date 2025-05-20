20 мая 2025

В Перми в школе «Фотоника» прорвало трубу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В спортивном зале школы появилась огромная лужа
В спортивном зале школы появилась огромная лужа Фото:

В пермской школе «Фотоника» прорвало трубу. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Прорвало трубу», — говорит автор видеозаписи. На кадрах видно, что поток воды льется в спортзал школы, на полу огромная лужа.

В комментариях учащиеся выразили надежду на то, что из-за случившегося их отпустят домой. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента образования Перми.

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В пермской школе «Фотоника» прорвало трубу. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь». «Прорвало трубу», — говорит автор видеозаписи. На кадрах видно, что поток воды льется в спортзал школы, на полу огромная лужа. В комментариях учащиеся выразили надежду на то, что из-за случившегося их отпустят домой. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента образования Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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