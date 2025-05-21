Здания усадьбы Мешкова перешли в собственность Пермского края

Четыре объекта культурного наследия, входящие в ансамбль «Усадьба пароходчика Мешкова», официально переданы в собственность Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. В число переданных объектов вошли Флигель, Каретный сарай, Службы и Лавка, которые расположены в историческом центре города.
Глава региона выразил благодарность судоходной компании «Камское речное пароходство» и Михаилу Антонову за содействие в передаче объектов. «Восстановим усадебный комплекс, сохранив его исторический облик. Эти объекты станут еще одной площадкой, на которой наши талантливые земляки смогут реализовать свои творческие инициативы и культурные проекты», — отметил Махонин.
Ансамбль «Усадьба пароходчика Мешкова» считается одним из наиболее ярких памятников городской застройки XIX–XX веков. В главном доме усадьбы располагается Пермский краеведческий музей, который ежегодно посещают тысячи жителей и гостей города. Передача исторических зданий в собственность края позволит провести их реставрацию и расширить культурно-образовательную деятельность на территории комплекса.
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