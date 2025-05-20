Жительница Прикамья попросила защитить ее от бывшего мужа из Аргентины

Жительница Березников (Пермский край) обратилась к правоохранителям и в органы опеки с просьбой защитить ее от экс-супруга из Аргентины. В различных мессенджерах мужчина угрожает бывшей жене убийством и предлагает кандидатуры на роль будущих опекунов для их совместных детей.
«Мужчина предложил женщине на выбор способ убийства: огнестрельное оружие, нож, или удушение крысами. Он поинтересовался, где жертва хотела бы быть похоронена, и признался, что уже два года ежедневно засыпает с мыслью об отрезании головы бывшей супруге», — цитирует испуганную пермячку портал «В курсе.ру».
По словам заявительницы, мужчина проявлял склонность к насильственным действиям еще в период совместного проживания, что вынудило женщину вернуться из Аргентины в родные Березники. Она утверждает, что бывшему супругу ничего не препятствует приехать в Пермский край.
С целью обезопасить себя и своих детей жительница Березников обратилась в Следственный комитет, органы опеки, а также — к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Она просит оказать содействие в установлении места жительства бывшего мужа, провести проверку изложенных фактов и, при наличии достаточных оснований, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.
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