20 мая 2025

Жительница Прикамья попросила защитить ее от бывшего мужа из Аргентины

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина уверена, что бывший настроен серьезно
Женщина уверена, что бывший настроен серьезно Фото:

Жительница Березников (Пермский край) обратилась к правоохранителям и в органы опеки с просьбой защитить ее от экс-супруга из Аргентины. В различных мессенджерах мужчина угрожает бывшей жене убийством и предлагает кандидатуры на роль будущих опекунов для их совместных детей.

«Мужчина предложил женщине на выбор способ убийства: огнестрельное оружие, нож, или удушение крысами. Он поинтересовался, где жертва хотела бы быть похоронена, и признался, что уже два года ежедневно засыпает с мыслью об отрезании головы бывшей супруге», — цитирует испуганную пермячку портал «В курсе.ру».

По словам заявительницы, мужчина проявлял склонность к насильственным действиям еще в период совместного проживания, что вынудило женщину вернуться из Аргентины в родные Березники. Она утверждает, что бывшему супругу ничего не препятствует приехать в Пермский край. 

С целью обезопасить себя и своих детей жительница Березников обратилась в Следственный комитет, органы опеки, а также — к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Она просит оказать содействие в установлении места жительства бывшего мужа, провести проверку изложенных фактов и, при наличии достаточных оснований, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Жительница Березников (Пермский край) обратилась к правоохранителям и в органы опеки с просьбой защитить ее от экс-супруга из Аргентины. В различных мессенджерах мужчина угрожает бывшей жене убийством и предлагает кандидатуры на роль будущих опекунов для их совместных детей. «Мужчина предложил женщине на выбор способ убийства: огнестрельное оружие, нож, или удушение крысами. Он поинтересовался, где жертва хотела бы быть похоронена, и признался, что уже два года ежедневно засыпает с мыслью об отрезании головы бывшей супруге», — цитирует испуганную пермячку портал «В курсе.ру». По словам заявительницы, мужчина проявлял склонность к насильственным действиям еще в период совместного проживания, что вынудило женщину вернуться из Аргентины в родные Березники. Она утверждает, что бывшему супругу ничего не препятствует приехать в Пермский край.  С целью обезопасить себя и своих детей жительница Березников обратилась в Следственный комитет, органы опеки, а также — к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Она просит оказать содействие в установлении места жительства бывшего мужа, провести проверку изложенных фактов и, при наличии достаточных оснований, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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