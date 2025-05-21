Страшные сказки, Черемуховая свадьба и прием у психотерапевта: афиша Пермского края на уикэнд

Среда — это, как известно, маленькая пятница. Пора готовиться к выходным. Чем в Пермском крае развлечь себя в ближайшие субботу и воскресенье — в обзоре URA.RU.
Фестиваль страшных сказок
В Чернушке придумали фестиваль «В черном-черном городе» (12+), который позиционируется как фестиваль страшных сказок. 24 мая в местном центре культуры «Нефтяник» гостям предлагают погрузиться в мир таинственных загадок и волшебных легенд.
«Вы познакомитесь с жанром теневого театра, и даже сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению теневых компонентов; услышите страшные мистические рассказы, поиграете в жуткие настольные игры, примете участие в полном таинственности и загадочности городском квесте „Ночной Дозор“», — говорится в анонсе фестиваля. Также состоится конкурс косплея и показ спектакля «Страшные сказки» от Чернушинского народного театра драмы «Лампа». Вход свободный.
День земледелия
Земледельческий праздник «Никола Вешний» (6+) 24 мая будут отмечать в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». «Николин день — важнейшая аграрная дата в традиционном календаре. В этот день в Прикамье засевали огороды, приветствовали птиц, совершая обряд „встречи плишки“ (трясогузки), выпекали „жаворонков“, готовили ритуальную еду, чтобы получить хороший урожай льна и овощей, устраивали коллективный праздник завершения весенних полевых работ — „отсевки“, „обсевки“», — поясняют организаторы. Гости праздника смогут принять участие в посевных работах, обрядах, играх, традиционном уличном застолье.
Свадьба в черемухе
Другому обряду посвящен праздник в деревне Копчиково. «Шомырт туй» — в переводе с татарского Черемуховая свадьба состоится здесь 24 мая. «Цветение черемухи — это настоящая роскошь природы, взрыв головокружительного благоухания белых свисающих кистей. Ее аромат в любом возрасте навевает романтическое настроение. Цветение черемухи ассоциируется с красавицей-невестой — ее белые кисти напоминают пышное свадебное платье», — отмечают организаторы. В программе: шествие молодых пар, конкурсы, музыка, игры, а также мастер-классы по вышивке, ткачеству, приготовлению чак-чака.
Молодым с прошлым
Для молодежи, уже имеющей свое прошлое, которое стоит вспомнить, в Перми пройдет вечеринка в стиле 2к17 (18+). «Помните то время, когда Lizer, ЛСП и многие другие исполнители только начинали набирать популярность, а еще был популярен Trasher, в ВК гуляли сохраненки, мы слушали новую музыку и смотрели версус? 24 мая с 23:00 в FixBar пройдет тусовка того времени. Вы сможете снова услышать хиты от Пошлой Молли до Яникса», — обещают организаторы. Если вы не поняли ровным счетом ничего из этого абзаца — тусовка не для вас.
Легенда
Для более старшего поколения в эти выходные есть своя вечеринка. Концерт 25 мая в клубе «Корс» даст Вадим Курылев (16+) — мультиинструменталист из Санкт-Петербурга. Многим он более всего известен как гитарист «золотого» состава группы ДДТ (1986-2002). Вадим сейчас в туре с новым свои сольным альбомом «Бесконечный праздник».
К психотерапевту
Если чувствуете, что после рабочей недели вам пора обратиться к психотерапевту — то попробуйте театральный вариант. Театр «Новая драма» 24 мая покажет спектакль «Путаница. Беседа на фоне маленького конца света» (18+). «Человек на сеансе у психотерапевта очень хочет понять, что происходит, но запутывается еще сильнее, и, таким образом, оказывается в этой путанице уже не один…», — так кратко анонсируют поставку авторы.
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