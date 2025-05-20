20 мая 2025

Зарплаты педагогам и строительство мечетей: мусульмане Перми создали фонд поддержки

В Перми создали уникальный мусульманский фонд поддержки педагогов и студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Организация уже занимается сбором средств
Организация уже занимается сбором средств Фото:

В Перми зарегистрировали первый в России эндау­мент-фонд под управлением мусульман. По данным Rusprofile, организация будет осуществлять финансовую поддержку студентов и преподавателей местного мусульманского колледжа, проводить адресные мероприятия.

«Фонд целевого капитала „Вечное доброе“ зарегистрирован в Перми. Он будет оказывать финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения). Дополнительные виды деятельности не указаны. Офис располагается по улице Монастырской, 69, где находится медресе (образовательное учреждение — прим. URA.RU) при соборной мечети», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Учредителем фонда выступает Духовное управление мусульман Прикамья (Пермский мухтасибат). Руководителем — является Айжан Шуленина. По словам главы президиума «Вечного добора» Рустама Шамилова, денежные средства будут направлены на расширение материальной базы, на повышение зарплаты преподавателей, поддержку студентов и строительство мечетей. Первоочередная задача — набрать 3 млн рублей. Именно столько нужно для старта полноценной работы.

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В Перми зарегистрировали первый в России эндау­мент-фонд под управлением мусульман. По данным Rusprofile, организация будет осуществлять финансовую поддержку студентов и преподавателей местного мусульманского колледжа, проводить адресные мероприятия. «Фонд целевого капитала „Вечное доброе“ зарегистрирован в Перми. Он будет оказывать финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения). Дополнительные виды деятельности не указаны. Офис располагается по улице Монастырской, 69, где находится медресе (образовательное учреждение — прим. URA.RU) при соборной мечети», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Учредителем фонда выступает Духовное управление мусульман Прикамья (Пермский мухтасибат). Руководителем — является Айжан Шуленина. По словам главы президиума «Вечного добора» Рустама Шамилова, денежные средства будут направлены на расширение материальной базы, на повышение зарплаты преподавателей, поддержку студентов и строительство мечетей. Первоочередная задача — набрать 3 млн рублей. Именно столько нужно для старта полноценной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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