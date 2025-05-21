Пропал заяц, который жил в парке Горького в Перми

Заяц любил наблюдать за посетителями, но потом пропал
Из парка Горького сбежал заяц, который жил там какое-то время. Сотрудники парка подкармливали животное, но уже давно его никто не видел. Об этом URA.RU рассказала главный эколог пространства Лариса Яхина.
«Сотрудники его давно не видели и перестали отставлять еду. Также не видели покусы на коре, помет, и сделали косвенный вывод о том, что он ушел», — уточнила Яхина.
Заяц прибежал в парк Горького и поселился там в марте. Он наблюдал за посетителями, а сотрудники подкармливали его морковью. Откуда он там появился никто не знает, также неизвестно и куда он ушел.
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