Пропал заяц, который жил в парке Горького в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заяц любил наблюдать за посетителями, но потом пропал
Заяц любил наблюдать за посетителями, но потом пропал Фото:

Из парка Горького сбежал заяц, который жил там какое-то время. Сотрудники парка подкармливали животное, но уже давно его никто не видел. Об этом URA.RU рассказала главный эколог пространства Лариса Яхина.

«Сотрудники его давно не видели и перестали отставлять еду. Также не видели покусы на коре, помет, и сделали косвенный вывод о том, что он ушел», — уточнила Яхина.

Заяц прибежал в парк Горького и поселился там в марте. Он наблюдал за посетителями, а сотрудники подкармливали его морковью. Откуда он там появился никто не знает, также неизвестно и куда он ушел.

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Из парка Горького сбежал заяц, который жил там какое-то время. Сотрудники парка подкармливали животное, но уже давно его никто не видел. Об этом URA.RU рассказала главный эколог пространства Лариса Яхина. «Сотрудники его давно не видели и перестали отставлять еду. Также не видели покусы на коре, помет, и сделали косвенный вывод о том, что он ушел», — уточнила Яхина. Заяц прибежал в парк Горького и поселился там в марте. Он наблюдал за посетителями, а сотрудники подкармливали его морковью. Откуда он там появился никто не знает, также неизвестно и куда он ушел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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