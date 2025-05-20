Пермяки заказали Ларису Долину на свою встречу в Москве

Популярная российская певица Лариса Долина выступит на церемонии вручения Строгановской премии, которую присуждают выдающимся пермякам. Это произойдет на съезде Пермского землячества в Москве.
«Известная эстрадная певица и актриса Лариса Долина станет главной звездой Съезда Пермского землячества и 20-ой торжественной церемонии вручения Строгановской премии. Церемония состоится 25 мая в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко», — сообщает землячество в Telegram.
Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности — от науки и культуры до бизнеса и благотворительности. В этом году организаторам поступило более сотни заявок. Победители получат 750 тысяч рублей, бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.
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