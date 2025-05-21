В Перми пройдет кинофестиваль, придуманный чатом GPT

В Перми в начале 2026 года пройдет первый фестиваль индустриального кино «Прометей». Сегодня его концепцию презентовали на форуме «Дни пермского бизнеса». Именно среди крупного бизнеса, в частности промышленников организаторы ищут партнеров. Название фестиваля, как рассказал его продюсер Евгений Григорьев, тоже придумал продукт инженерной мысли — чат GPT.
«Бала масса вариантов названий. Даже „Слава труду“. Но было понятно, что все это не очень. И тогда мы попросили GPT: „Придумай название фестиваля, чтобы он был связан с промышленностью, и одновременно, чтобы у него была какая-то мифология“. И через 47 секунд размышления нейросети получился „Прометей“. Как вариант она предложила „Гефест“, но мы поняли, что люди по-разному могут первые несколько букв произносить, и решили остановиться на „Прометее“», — поделился историей продюсер фестиваля, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.
Индустриальное кино рассказывает о промышленности, заводах, инженерах и других профессионалах промышленной сферы. Поэтому создатели «Прометея» ищут сейчас обратной связи и партнерства от предприятий Пермского края. Как отмечает Григорьев, на многие заводы режиссерам просто невозможно зайти — пресс-служба компании не дает показать, что в реальности происходит на производстве. Поэтому необходимо найти общие точки интересов как создателей кино, так и самих промышленников. На фестивале запланирован отдельный конкурс корпоративного кино. Но вообще фильму должны рассказать о живых людях, а не о корпорациях, отмечает Евгений Григорьев.
«Возможно это будет производственная драма, возможно, производственная трагикомедия. Но это точно про живых настоящих людей, которые живут с нами в одной стране и решают каждый день сложные и нетривиальные задачи [на работе], а не ждут доставки, просматривая reels», — пояснил продюсер.
Фестиваль «Прометей» состоится в январе 2026 года. Его совместно готовят Пермская кинокомиссия и Свердловская киностудия.
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