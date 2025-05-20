20 мая 2025

Пермскому бизнесмену ужесточили приговор за хищение средств у авиазавода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания бизнесмена получила авансовый платеж, но работы по контракту так и не были исполнены
Компания бизнесмена получила авансовый платеж, но работы по контракту так и не были исполнены Фото:

Пермскому бизнесмену Сергею Шило ужесточили приговор по делу о хищении средств, выделенных на реконструкцию самарского авиазавода. Краевой суд отменил прежнее решение о пяти годах колонии со штрафом в 500 тысяч рублей и возмещением ущерба — в 150,9 млн.

«Апелляция отменила назначенный Дзержинским районным судом приговор по делу о хищении 299 млн рублей, предназначенных для реконструкции инструментального производства ОАО „ОДК-Кузнецов“ (Самара). В результате повторного рассмотрения было вынесено новое решение. Сергею Шило назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылает Properm.

Сумма компенсации также возросла. В пользу ФГУП «Авиакомплект» с пермского предпринимателя будет взыскано 232,9 млн рублей. С первоначальным решением о наказании не согласилась прокуратура.

В ходе процесса адвокаты Шило заявляли, что их подзащитный не совершал преступлений. Они подчеркивали, что неудавшаяся реконструкция цеха авиазавода «ОДК-Кузнецов» была вызвана форс-мажорными обстоятельствами и независимыми от бизнесмена причинами. Суд, однако, не принял эти доводы во внимание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскому бизнесмену Сергею Шило ужесточили приговор по делу о хищении средств, выделенных на реконструкцию самарского авиазавода. Краевой суд отменил прежнее решение о пяти годах колонии со штрафом в 500 тысяч рублей и возмещением ущерба — в 150,9 млн. «Апелляция отменила назначенный Дзержинским районным судом приговор по делу о хищении 299 млн рублей, предназначенных для реконструкции инструментального производства ОАО „ОДК-Кузнецов“ (Самара). В результате повторного рассмотрения было вынесено новое решение. Сергею Шило назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылает Properm. Сумма компенсации также возросла. В пользу ФГУП «Авиакомплект» с пермского предпринимателя будет взыскано 232,9 млн рублей. С первоначальным решением о наказании не согласилась прокуратура. В ходе процесса адвокаты Шило заявляли, что их подзащитный не совершал преступлений. Они подчеркивали, что неудавшаяся реконструкция цеха авиазавода «ОДК-Кузнецов» была вызвана форс-мажорными обстоятельствами и независимыми от бизнесмена причинами. Суд, однако, не принял эти доводы во внимание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...