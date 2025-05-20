Пермскому бизнесмену ужесточили приговор за хищение средств у авиазавода

Пермскому бизнесмену Сергею Шило ужесточили приговор по делу о хищении средств, выделенных на реконструкцию самарского авиазавода. Краевой суд отменил прежнее решение о пяти годах колонии со штрафом в 500 тысяч рублей и возмещением ущерба — в 150,9 млн.
«Апелляция отменила назначенный Дзержинским районным судом приговор по делу о хищении 299 млн рублей, предназначенных для реконструкции инструментального производства ОАО „ОДК-Кузнецов“ (Самара). В результате повторного рассмотрения было вынесено новое решение. Сергею Шило назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылает Properm.
Сумма компенсации также возросла. В пользу ФГУП «Авиакомплект» с пермского предпринимателя будет взыскано 232,9 млн рублей. С первоначальным решением о наказании не согласилась прокуратура.
В ходе процесса адвокаты Шило заявляли, что их подзащитный не совершал преступлений. Они подчеркивали, что неудавшаяся реконструкция цеха авиазавода «ОДК-Кузнецов» была вызвана форс-мажорными обстоятельствами и независимыми от бизнесмена причинами. Суд, однако, не принял эти доводы во внимание.
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