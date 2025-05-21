Найденный под мостом в Перми мужчина стоял на учете у психиатра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погибший получал лечение у врача в психиатрической больнице
Погибший получал лечение у врача в психиатрической больнице Фото:

Мужчина, тело которого 20 мая обнаружили под мостом на Средней дамбе в Перми, состоял на учете в психиатрическом диспансере. Последний раз он лежал в больнице осенью 2024 года.

«Погибшему мужчине 53 года. Он неоднократно говорил про суицид. При себе у него была записка», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ранее пермяк неоднократно вел речь про суицид. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края. Гибель мужчины 20 мая сняли на видео очевидцы, проходящие мимо.

Обновлено:

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в соответствии со Статьей 13, 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не вправе разглашать информацию о том, состоял ли пермяк на учете у психиатра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, тело которого 20 мая обнаружили под мостом на Средней дамбе в Перми, состоял на учете в психиатрическом диспансере. Последний раз он лежал в больнице осенью 2024 года. «Погибшему мужчине 53 года. Он неоднократно говорил про суицид. При себе у него была записка», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что ранее пермяк неоднократно вел речь про суицид. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края. Гибель мужчины 20 мая сняли на видео очевидцы, проходящие мимо. Обновлено: В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в соответствии со Статьей 13, 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не вправе разглашать информацию о том, состоял ли пермяк на учете у психиатра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...