Найденный под мостом в Перми мужчина стоял на учете у психиатра

Мужчина, тело которого 20 мая обнаружили под мостом на Средней дамбе в Перми, состоял на учете в психиатрическом диспансере. Последний раз он лежал в больнице осенью 2024 года.
«Погибшему мужчине 53 года. Он неоднократно говорил про суицид. При себе у него была записка», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что ранее пермяк неоднократно вел речь про суицид. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края. Гибель мужчины 20 мая сняли на видео очевидцы, проходящие мимо.
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В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в соответствии со Статьей 13, 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не вправе разглашать информацию о том, состоял ли пермяк на учете у психиатра.
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