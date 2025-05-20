20 мая 2025

Пермяки назвали лучшие места для отдыха этим летом

20% пермяков считают идеальным отдых на любом море
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки будут отдыхать на море, дома и на даче
Пермяки будут отдыхать на море, дома и на даче Фото:

Идеальным отдыхом для пермяков станет отдых на любом море — так ответили 20% респондентов. Такие данные содержатся в опросе сервиса SuperJob.

«Чаще всего пермяки считают идеальным отдых на любом море — так ответили 20% жителей. Второе место занял ответ, что отдыхать лучше дома (15%), а на третьем — отдых на даче или в деревне (11%)», — сообщается в исследовании.

Порядка 10% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал, Алтай и Дагестан.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году максимальная сумма, которую жители Перми могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 60 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению пермяков, обошелся бы в 185 тысяч на одного члена семьи. 

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Идеальным отдыхом для пермяков станет отдых на любом море — так ответили 20% респондентов. Такие данные содержатся в опросе сервиса SuperJob. «Чаще всего пермяки считают идеальным отдых на любом море — так ответили 20% жителей. Второе место занял ответ, что отдыхать лучше дома (15%), а на третьем — отдых на даче или в деревне (11%)», — сообщается в исследовании. Порядка 10% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал, Алтай и Дагестан. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году максимальная сумма, которую жители Перми могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 60 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению пермяков, обошелся бы в 185 тысяч на одного члена семьи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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