Пермяки назвали лучшие места для отдыха этим летом

Идеальным отдыхом для пермяков станет отдых на любом море — так ответили 20% респондентов. Такие данные содержатся в опросе сервиса SuperJob.
«Чаще всего пермяки считают идеальным отдых на любом море — так ответили 20% жителей. Второе место занял ответ, что отдыхать лучше дома (15%), а на третьем — отдых на даче или в деревне (11%)», — сообщается в исследовании.
Порядка 10% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал, Алтай и Дагестан.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году максимальная сумма, которую жители Перми могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 60 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению пермяков, обошелся бы в 185 тысяч на одного члена семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!