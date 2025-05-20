20 мая 2025

Пермские депутаты соберутся в июне раньше срока и объявят выборы губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание назначено на 11 июня
Заседание назначено на 11 июня Фото:

Депутаты Пермского края внесут проект постановления о назначении выборов губернатора региона. Соответствующее решение принято на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Законодательного собрания Пермского края.

«Комитет принял решение о внесении законодательной инициативы комитета о назначении выборов губернатора Пермского края. Документ планируется рассмотреть 11 июня на пленарном заседании краевого парламента», — говорится в сообщении источника. Это будет очередное заедание, но проведенное раньше положенного времени.

Уточняется, что внесение проекта постановления связано с необходимостью провести выборы главы региона в установленные федеральным и региональным законами сроки. Поскольку единый день голосования в 2025 году назначен на 14 сентября, решение о проведении выборов должно быть принято между 5 и 15 июня.

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Депутаты Пермского края внесут проект постановления о назначении выборов губернатора региона. Соответствующее решение принято на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Законодательного собрания Пермского края. «Комитет принял решение о внесении законодательной инициативы комитета о назначении выборов губернатора Пермского края. Документ планируется рассмотреть 11 июня на пленарном заседании краевого парламента», — говорится в сообщении источника. Это будет очередное заедание, но проведенное раньше положенного времени. Уточняется, что внесение проекта постановления связано с необходимостью провести выборы главы региона в установленные федеральным и региональным законами сроки. Поскольку единый день голосования в 2025 году назначен на 14 сентября, решение о проведении выборов должно быть принято между 5 и 15 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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