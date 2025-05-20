Пермские депутаты соберутся в июне раньше срока и объявят выборы губернатора

Депутаты Пермского края внесут проект постановления о назначении выборов губернатора региона. Соответствующее решение принято на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Законодательного собрания Пермского края.
«Комитет принял решение о внесении законодательной инициативы комитета о назначении выборов губернатора Пермского края. Документ планируется рассмотреть 11 июня на пленарном заседании краевого парламента», — говорится в сообщении источника. Это будет очередное заедание, но проведенное раньше положенного времени.
Уточняется, что внесение проекта постановления связано с необходимостью провести выборы главы региона в установленные федеральным и региональным законами сроки. Поскольку единый день голосования в 2025 году назначен на 14 сентября, решение о проведении выборов должно быть принято между 5 и 15 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!