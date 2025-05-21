В Перми построят термальный комплекс за 500 млн рублей

В строительство термального комплекса на городском пляже Перми планируется инвестировать 543 млн рублей. Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного, что подтвердили на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
Инициатором строительства выступает компания ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящая в группу «Баден Фэмили». Эта компания уже имеет опыт управления аналогичными объектами в Екатеринбурге и других городах. На заседании совета отмечалось: «Проекту строительства термального комплекса на городском пляже Перми присвоен статус приоритетного инвестиционного, объем заявленных инвестиций составляет 543 миллиона рублей», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на итоги совета, прошедшего в рамках форума «Дни пермского бизнеса».
В рамках реализации проекта на территории пляжа появится современный термальный комплекс, который сможет принимать гостей круглый год. Компания «Баден Фэмили» ранее реализовала похожие объекты в разных регионах России, что позволит использовать накопленный опыт для создания новой зоны отдыха в Перми. Ожидается, что комплекс будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению привлекательности города для жителей и гостей региона.
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