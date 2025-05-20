20 мая 2025

В Чайковском на прежнее место вернули украденную мини-скульптуру феи. Фото

Мэрия Чайковского: фигурку Феи Драже вернули на прежнее место
© Служба новостей «URA.RU»
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Фея Драже опять радует горожан и гостей города
Фея Драже опять радует горожан и гостей города Фото:

Украденная вандалами и в дальнейшем найденная мини-скульптура Феи Драже вернулась на свое законное место в Чайковском (Пермский край). Об этом сообщила мэрия городского округа.

«На площади у фонтана установили фигурку Феи Драже. К всеобщей радости все пять мини-скульптур героев музыкальных произведений Петра Чайковского на своих местах», — написано в telegram-канале окружной администрации.

URA.RU уже писало скульптуру 12 мая похитили вандалы. Вскоре статуэтку нашли, но у феи было сломано крыло. На реставрацию объекта ушло некоторое время.

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Украденная вандалами и в дальнейшем найденная мини-скульптура Феи Драже вернулась на свое законное место в Чайковском (Пермский край). Об этом сообщила мэрия городского округа. «На площади у фонтана установили фигурку Феи Драже. К всеобщей радости все пять мини-скульптур героев музыкальных произведений Петра Чайковского на своих местах», — написано в telegram-канале окружной администрации. URA.RU уже писало скульптуру 12 мая похитили вандалы. Вскоре статуэтку нашли, но у феи было сломано крыло. На реставрацию объекта ушло некоторое время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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