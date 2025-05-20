Фея Драже опять радует горожан и гостей города
Украденная вандалами и в дальнейшем найденная мини-скульптура Феи Драже вернулась на свое законное место в Чайковском (Пермский край). Об этом сообщила мэрия городского округа.
«На площади у фонтана установили фигурку Феи Драже. К всеобщей радости все пять мини-скульптур героев музыкальных произведений Петра Чайковского на своих местах», — написано в telegram-канале окружной администрации.
URA.RU уже писало скульптуру 12 мая похитили вандалы. Вскоре статуэтку нашли, но у феи было сломано крыло. На реставрацию объекта ушло некоторое время.
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