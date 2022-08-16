«Единая Россия» предложила ввести налоговые льготы для волонтеров

Партия «Единая Россия» внесла поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают волонтеров от уплаты НДФЛ с суммы компенсации расходов на сотовую связь. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтеры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии», — его слова приводятся на официальном сайте партии.
На данный момент налогами не облагаются компенсации расходов волонтеров на питание, форма и проезд. Цель ведения новых льгот — «поддержка тех, кто ежедневно заботится о других». Инициативу уже поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет ЕР.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»