Актриса Шпица приедет в Пермь, чтобы посмотреть кино

Также Екатерина Шпица поучаствует в открытии фестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Екатерина Шпица приедет в Пермь на фестиваль социального короткометражного кино «Лампа». Событие пройдет в пермском ТЦ «iMALL Эспланада», на нем покажут фильмы из разных стран, передает сайт правительства Пермского края.

«В открытии и других центральных событиях фестиваля примут участие его амбассадоры — известные актеры театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская, Антон Богданов», — сообщается на сайте. Также событие посетит певица Екатерина Иванчикова (IOWA) и многие другие деятели искусства.

Фестиваль будет длиться четыре дня, там покажут 67 короткометражных фильма из России, Казахстана, Франции, Великобритании, Индии, Ирана и других стран. Каждая картина будет претендовать на первенство в одной из 10 номинаций. Также на фестивале будут и другие мероприятия, среди них творческие встречи, воркшопы, лекции по созданию социальных видеороликов и фильмов. Спикерами выступят известные режиссеры и продюсеры.