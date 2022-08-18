TAC: власти США отказались от расширения НАТО

США не интересует будущий статус Украины, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Соединенных Штатов не собираются включать Украину в состав НАТО, так как статус Киева не так важен для будущего Америки. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бандоу.

«Причина, по которой Украина сейчас не состоит в альянсе, заключается в том, что официальные лица США признали, что статус Киева не важен для будущего Америки и, конечно же, не считается жизненно важным интересом, оправдывающим потенциальную войну с ядерной державой. Администрация Джорджа Буша-младшего вопреки желанию практически всего членства в НАТО изначально пообещала Украине членство, продемонстрировав, что ее дикое безрассудство не закончилось вторжением в Ирак. Последующие администрации заняли более ответственную позицию», — говорится в статье Бандоу.

По его мнению, США не сильно заинтересованы в предотвращении территориальных потерь Украины. «Продолжающийся конфликт представляет собой угрозу для Америки с возможностью эскалации и расширения, пересекающего границы НАТО и заманивающее в ловушку США», — считает автор.

Бандоу отметил, что Вашингтону необходимо иметь доступ к достоверной информации о событиях на Украине для того, чтобы принимать верные решения. «Симпатия к Украине не должна закрывать глаза на реальность конфликта для США и других стран <…> Энергия украинской пропаганды, направленной на устранение любых вопросов о поведении Киева, неудивительна. Однако политики США и их союзники должны сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая информация, чтобы защитить американский народ. Они, а не правительство Зеленского, должны быть главным приоритетом администрации Байдена», — резюмировал обозреватель.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по освобождению ДНР и ЛНР. В ходе нее страны Запада активно оказывают поддержку украинской армии, поставляя вооружение и боеприпасы для ВСУ.

Однако не все западные политики согласны с такой тактикой. Так, член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. »«Байдену нужно думать не о поставках вооружения Киеву, а содействовать переговорному процессу и достижению мира», — считает он.