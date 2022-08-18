Врач разгромил идею «Магнит» продавать просрочку

18 августа 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Шеляков отметил, что корма на развес представляют опасность, так как производитель может смешать просроченный корм с нормальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Просроченные корма для животных опасны, так как они могут обладать канцерогенными свойствами и содержать плесень. Об этом заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Так он прокомментировал заявление «Магнит» о начале продаж просроченных продуктов. «Просроченные продукты живого происхождения, жиры, например, приобретают канцерогенные свойства. Опять же, плесень, бактериальная обсемененность и так далее. Даже если корм немного просрочен, мы, ветеринарные врачи, говорим — категорически нет. Даже корма животного происхождения с нормальным сроком годности бывают не очень хорошего качества. И дело не в плохом производстве, а в халатности при логистических операциях», — приводит слова Шелякова «Ридус». Он отметил, что ветеринарные врачи также выступают против продажи кормов на развес, потому что производитель может смешать просроченный корм с нормальным. Несмотря на то, что он может казаться свежим, «ничего хорошего в нем нет, что уж говорить о полноценной просрочке», добавил Шеляков. Ранее сеть магазинов «Магнит» заявил о начале продаж просроченных продуктов питания, чтобы снизить объем отходов. Там отметили, что такие продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения.

Просроченные корма для животных опасны, так как они могут обладать канцерогенными свойствами и содержать плесень. Об этом заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Так он прокомментировал заявление «Магнит» о начале продаж просроченных продуктов. «Просроченные продукты живого происхождения, жиры, например, приобретают канцерогенные свойства. Опять же, плесень, бактериальная обсемененность и так далее. Даже если корм немного просрочен, мы, ветеринарные врачи, говорим — категорически нет. Даже корма животного происхождения с нормальным сроком годности бывают не очень хорошего качества. И дело не в плохом производстве, а в халатности при логистических операциях», — приводит слова Шелякова «Ридус». Он отметил, что ветеринарные врачи также выступают против продажи кормов на развес, потому что производитель может смешать просроченный корм с нормальным. Несмотря на то, что он может казаться свежим, «ничего хорошего в нем нет, что уж говорить о полноценной просрочке», добавил Шеляков. Ранее сеть магазинов «Магнит» заявил о начале продаж просроченных продуктов питания, чтобы снизить объем отходов. Там отметили, что такие продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения.