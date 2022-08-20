По словам тюменки, потоп дошел до первого этажа многоквартирного дома Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Тюмени 20 августа затопило девятиэтажный дом по улице Широтная, 17а. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. По ее словам, пострадали квартиры на последнем этаже, а также вода дошла до первого.

«В Тюмени на улице Широтной,17а после капремонта кровли случилось очередное затопление подъездов дома. Это произошло 20 августа 2022 года. Пострадал ряд квартир на девятом этаже, а вода с крыши протекла до первых этажей», — рассказала URA.RU жительница дома на правах анонимности.

Женщина рассказала о том, что после обращения жильцов к городским властям, в том числе в администрацию Тюмени, их жалобу перенаправили в департамент городского хозяйства. «В департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени нам ответили, что МКУ «Служба технического контроля» проводит контроль за подрядными работами в соответствии с регламентом. И ремонт закончится 31.08.2022. А по поводу ущерба сказали, чтобы мы обращались в «Ингосстрах», — прокомментировала жительница дома.

По ее словам, жильцы дома считают, что контроль недостаточный, если ситуация с затоплением дома повторяется. Кроме того, они становятся «заложниками» подрядчика ООО «Промтехсервис», выполнившего некачественный ремонт кровли, которого выбрал «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». Из-за работ подрядчика, жителям верхних этажей причиняется материальный ущерб. «Несмотря на коллективную жалобу жильцов, должных контрольных мер за подрядчиком со стороны государственных органов не принято», — добавила жительница.

Агентство направило запрос в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в многоквартирном доме по адресу Широтная, 17а после трехмесячного ремонта кровли случился потоп.