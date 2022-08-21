В Курганских школа с 1 сентября введут антиковидные меры защиты

В Роспотребнадзоре сообщали, что рекомендации носить маски в людных местах не отменялись Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах и детсадах Курганской области вводятся меры безопасности, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Они начнут действовать действовать с 1 сентября, сообщил URA.RU источник в политтусовке региона, знакомый с ситуацией.

«С первого сентября возобновится практика ежедневной „утренней фильтрации“. Детям будут измерять температуру и осматривать на предмет наличия симптомов ОРВИ или гриппа, как это было ранее. Больных детей родители должны будут забрать из учреждений, чтобы они не заразили здоровых сверстников», — рассказал собеседник агентства. Источник связывает это с увеличением количества числа зараженных на территории. И общей практикой в других субъектах РФ.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области ранее подтвердили эту информацию журналистам портала 45.RU. В сообщении на сайте говорится также, что ограничений по количеству присутствующих человек на торжественной линейке нет.

О том, что в Кургане обсуждают возможное введение ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, корреспонденты агентства сообщали ранее. Особенно это беспокоит работников торговли, для которых могут ввести масочный режим. Своими страхами поделились читатели URA.RU. Кроме того, совсем недавно появилась информация о жителях Челябинской области. Им из-за нового скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией настоятельно рекомендовали носить маски в общественных местах. А днем ранее замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин отмечал, что коллективный иммунитет пермяков значительно снизился. За прошедшую неделю (на тот момент) количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Прикамье увеличилось практически в 2 раза.