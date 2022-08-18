Челябинцам предложили вернуться к масочному режиму

19 августа 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Рекомендация ЕДДС в первую очередь касается уязвимых категорий граждан Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жителям Челябинской области из-за нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU заявили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. «В регионе растет количество выявления случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — заявили URA.RU в ЕДДС. Накануне губернатор области Алексей Текслер предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Он отметил, что заболеваемость COVID в регионе растет каждый день. Ранее Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Ношение масок на данный момент носит в регионе рекомендательный характер.

Жителям Челябинской области из-за нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU заявили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. «В регионе растет количество выявления случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — заявили URA.RU в ЕДДС. Накануне губернатор области Алексей Текслер предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Он отметил, что заболеваемость COVID в регионе растет каждый день. Ранее Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Ношение масок на данный момент носит в регионе рекомендательный характер.