18 августа 2022

Челябинцам предложили вернуться к масочному режиму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, молочная продукция, продуктовая тележка, еда, покупатель в маске, пенсионерка в маске
Рекомендация ЕДДС в первую очередь касается уязвимых категорий граждан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителям Челябинской области из-за нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU заявили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«В регионе растет количество выявления случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — заявили URA.RU в ЕДДС.

Накануне губернатор области Алексей Текслер предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Он отметил, что заболеваемость COVID в регионе растет каждый день.

Ранее Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Ношение масок на данный момент носит в регионе рекомендательный характер.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Жителям Челябинской области из-за нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU заявили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. «В регионе растет количество выявления случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — заявили URA.RU в ЕДДС. Накануне губернатор области Алексей Текслер предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Он отметил, что заболеваемость COVID в регионе растет каждый день. Ранее Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Ношение масок на данный момент носит в регионе рекомендательный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...