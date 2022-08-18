Челябинцам предложили вернуться к масочному режиму

Жителям Челябинской области из-за нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маски в общественных местах. Об этом URA.RU заявили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«В регионе растет количество выявления случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — заявили URA.RU в ЕДДС.
Накануне губернатор области Алексей Текслер предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Он отметил, что заболеваемость COVID в регионе растет каждый день.
Ранее Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Ношение масок на данный момент носит в регионе рекомендательный характер.
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