Курганцы обсуждают введение масочного режима в магазинах

Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают возможное введение ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Особенно это беспокоит работников торговли, для которых могут ввести масочный режим, сообщают читатели URA.RU.

«В Кургане в магазинах, на рынке активно обсуждают возможное введение новых ограничений из-за коронавирусной инфекции. Опять начнется масочный режим. Сейчас курганцы расслабились и ревакцинируются единицы», — рассказали читатели URA.RU.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что рекомендация носить маски в людных местах не отменялась. «Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма „омикрон“, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах (магазинах) и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», — отметили в ведомстве. Решения о введении ограничений принимаются на региональном оперштабе исходя из уровня заболеваемости инфекцией. По данным на 11 августа в Курганской области за последние сутки с диагнозом COVID-19 госпитализированы 10 человек. Охват тестированием составил 108,1 на 100 тыс. населения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли пункты вакцинации от COVID-19 в двух торговых центрах города. С 3 августа возобновили работу пункты в ТЦ «Гиперсити» и ТЦ «Дом быта».