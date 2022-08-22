Росгвардия в Пермском крае ищет желающих отправиться на Украину

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Пермский военный вуз предлагает желающим подписать краткосрочный контракт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае объявлен набор контрактников в войска нацгвардии РФ. Прием желающих ведется по адресу: улица Гремячий лог, 1, где расположен Пермский военный институт войск национальной гвардии. Об этом сообщается в паблике «Сила в братстве-59» соцсети «ВКонтакте».

«Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ предлагает гражданам заключение краткосрочных контрактов (до одного года) в период проведения специальной операции. С дальнейшим назначением на воинские должности солдат и сержантов в воинские части войск нацгвардии», — сказано в буклете, опубликованном в паблике.

Возраст кандидатов: от 18 до 50 лет, они не должны являться гражданами иностранного государства и иметь судимости за уголовные преступления. Ранее в Пермском крае началось формирование батальонов «Парма» и «Молот». Для желающих записаться в добровольцы заработала горячая линия. Кроме того, собственный добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство.

С 24 февраля российские войска проводят на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.

Пермский военный институт войск нацгвардии набирает контрактников для участив в СВО
Фото:

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В Пермском крае объявлен набор контрактников в войска нацгвардии РФ. Прием желающих ведется по адресу: улица Гремячий лог, 1, где расположен Пермский военный институт войск национальной гвардии. Об этом сообщается в паблике «Сила в братстве-59» соцсети «ВКонтакте». «Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ предлагает гражданам заключение краткосрочных контрактов (до одного года) в период проведения специальной операции. С дальнейшим назначением на воинские должности солдат и сержантов в воинские части войск нацгвардии», — сказано в буклете, опубликованном в паблике. Возраст кандидатов: от 18 до 50 лет, они не должны являться гражданами иностранного государства и иметь судимости за уголовные преступления. Ранее в Пермском крае началось формирование батальонов «Парма» и «Молот». Для желающих записаться в добровольцы заработала горячая линия. Кроме того, собственный добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство. С 24 февраля российские войска проводят на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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