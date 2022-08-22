Росгвардия в Пермском крае ищет желающих отправиться на Украину

Пермский военный вуз предлагает желающим подписать краткосрочный контракт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае объявлен набор контрактников в войска нацгвардии РФ. Прием желающих ведется по адресу: улица Гремячий лог, 1, где расположен Пермский военный институт войск национальной гвардии. Об этом сообщается в паблике «Сила в братстве-59» соцсети «ВКонтакте».

«Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ предлагает гражданам заключение краткосрочных контрактов (до одного года) в период проведения специальной операции. С дальнейшим назначением на воинские должности солдат и сержантов в воинские части войск нацгвардии», — сказано в буклете, опубликованном в паблике.

Возраст кандидатов: от 18 до 50 лет, они не должны являться гражданами иностранного государства и иметь судимости за уголовные преступления. Ранее в Пермском крае началось формирование батальонов «Парма» и «Молот». Для желающих записаться в добровольцы заработала горячая линия. Кроме того, собственный добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство.

С 24 февраля российские войска проводят на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида. Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.