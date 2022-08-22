Пермские власти продлили запрет на походы в лес

23 августа 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Власти Пермского края продлили запрет на посещение лесов из-за угрозы возникновения пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае с 23 до 26 августа ввели ограничение на пребывание граждан в лесах. Причина — жаркая погода и четвертый класс пожарной опасности. Информация об этом размещена на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. На обозначенных территориях установился 4 класс пожарной опасности», — информирует ведомство. Ограничение на посещение лесов в Пермском крае ввели 12 июля, затем его действие несколько раз продлевали. Жителям региона запрещается разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Автомобилистам был разрешен лишь сквозной проезд по лесным дорогам.

В Пермском крае с 23 до 26 августа ввели ограничение на пребывание граждан в лесах. Причина — жаркая погода и четвертый класс пожарной опасности. Информация об этом размещена на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. На обозначенных территориях установился 4 класс пожарной опасности», — информирует ведомство. Ограничение на посещение лесов в Пермском крае ввели 12 июля, затем его действие несколько раз продлевали. Жителям региона запрещается разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Автомобилистам был разрешен лишь сквозной проезд по лесным дорогам.