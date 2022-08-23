В Перми завод экс-банкира выбрался из убытков и набирает рабочих

Средний уровень зарплаты рабочих на заводе — около 35 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми расширяет штат кирпичный завод «ПКК на Закаменной», совладельцем и директором которого является бывший банкир Владилен Автухович. Предприятию, которое в прошлом году выбралось из убытков, срочно требуются десятки сотрудников.

«Кирпичный завод „ПКК на Закаменной“ ищет сотрудников. Предприятию требуются слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, станочник широкого профиля, сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий, грузчик, водитель погрузчика и другие», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Рабочим гарантированы официальное трудоустройство, обучение за счет компании и доставка служебным транспортом до места работы. Средний уровень заработной платы на заводе — около 35 тысяч рублей.

Завод «ПКК на Закаменной» является крупнейшим пермским производителем строительного кирпича. По данным сервиса СБИС, руководит предприятием бывший заместитель председателя правления ОАО АКБ «Урал ФД» Владилен Автухович. Он также входит в состав учредителей ООО «ИНК», которое владеет предприятием. По итогам 2021 года, кирпичный завод получил чистую прибыль в 900 тысяч рублей, выбравшись в результате из многомиллионных убытков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ищет рабочих завод действующего депутата краевого заксобрания. Сотрудникам на предприятии обещают зарплату в 200 тысяч рублей.