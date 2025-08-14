На улицах Перми обустроят 13 новых платных парковок

На установку видеонаблюдения на платных парковках Перми потратят 107 млн рублей
Одна из круглосуточных парковок появится на площади у вокзала Пермь II
Одна из круглосуточных парковок появится на площади у вокзала Пермь II Фото:

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по оборудованию муниципальных платных парковок с установкой комплексов фотовидеофиксации на территории города. Подрядной организации предстоит за 107,2 млн рублей обустроить 13 парковочных зон.

«Работы должны начаться с 1 октября 2025 года и завершиться к 28 января 2026 года. Заказчиком выступает МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — сказано в техзадании на портале госзакупок.

В перечень новых муниципальных платных парковок включены следующие адреса:

  • улица Окулова (на участке от Комсомольского проспекта до улицы Осинской) — стоимость парковки составит 20 рублей в час;
  • Комсомольский проспект (от улицы Екатерининской до улицы Луначарского) — 40 рублей в час;
  • проезд от улицы Революции до улицы Швецова — 20 рублей в час;
  • улица Пушкина (от улицы Клименко до улицы Островского) — 20 рублей в час;
  • улица Ленина (внутри площади Пермь II) — 20 рублей в час;
  • улица Сибирская (от улицы Малышева до улицы Революции) — 40 рублей в час;
  • улица Екатерининская (от улицы Борчанинова до улицы Матросова) — 20 рублей в час;
  • парковочные места возле домов №109 и №111 по ул. Спешилова (на участке от улицы Докучаева до улицы Маршала Жукова) — 20 рублей в час;
  • улица Сибирская (от улицы Революции до улицы Швецова) — 40 рублей в час;
  • в районе дома 14А по улице Краснофлотской (на участке от улицы Камчатовской до улицы Механошина) — 20 рублей в час;
  • вблизи дома 25 по ул. Архитектора Свиязева (на участке от ул. 1-й Гиринской до ул. Леонова) — 20 рублей в час;
  • у дома 30 по ул. Советской Армии (на участке от ул. Чайковского до ул. Мира) — 20 рублей в час;
  • возле дома №45В на Парковом проспекте (на участке от ул. Углеуральской до ул. Космодемьянской) — 20 рублей в час.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на новой платной парковке в Перми за машинами будут следить умные камеры. Она расположилась возле ДКЖ.

