Гадалка обманула пермячку, но вернула деньги

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного 19-летней жительницей Воронежской области. Ранее в полицию обратилась 20-летняя жительница села Большая Уса Куединского муниципального округа (Пермский край). Она сообщила, что стала жертвой обмана со стороны лжегадалки.
«Сотрудники полиции установили, что потерпевшая увидела в одной из социальных сетей объявление о предоставлении услуг по гаданию и снятию порчи, размещенное обвиняемой. Испытывая личные трудности, девушка решила воспользоваться предложением и перешла по ссылке на профиль, где был указан номер для связи в мессенджере. В ходе переписки злоумышленница стала запугивать потерпевшую, убеждая в необходимости срочно снять порчу с ее супруга», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
За свои услуги она неоднократно требовала денежные переводы через интернет. В течение нескольких дней обвиняемая под различными предлогами выманивала у заявительницы деньги, утверждая, что «порча» не снимается. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Когда у потерпевшей закончились денежные средства, она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.
Сотрудники отдела МВД России «Куединский» при содействии коллег из Воронежской области задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции. На допросе она признала свою вину и позднее полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб. В настоящее время следствием собраны все необходимые доказательства, подтверждающие вину лжеясновидящей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
