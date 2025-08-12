В Пермском крае глава Большесосновского округа Владимир Тресков вновь премирован за свою работу. Чиновник получил материальную выплату в размере 50 тысяч рублей, следует из решения, которое приняли депутаты думы округа.
«Разрешить администрации Большесосновского муниципального округа выплатить главе муниципального округа Трескову В.А. премию по результатам работы за первый квартал 2025 года в размере 50 тыс. рублей в пределах фонда оплаты труда», — сказано в документе. Также дума приняла решение премировать на 19 220 рублей главу окружной контрольно-счетной палаты Галину Верхокамкину.
URA.RU рассказывало, что Тресков является самым поощряемым своими коллегами мэром. В 2024 году чиновник трижды получал премию за работу на посту главы муниципалитета.
