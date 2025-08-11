В зоне проведения спецоперации УАЗ «буханка», отправленный пермяками, спас жизни бойцов. Видео опубликовано на странице сообщества «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте», которые передали военнослужащим внедорожник. Судя по характеру повреждений, автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Это также подтверждает голос за кадром: военнослужащий поясняет, что «комик» (дрон-камикадзе — прим. URARU) ударил в крышу машины. Автомобиль получил повреждения, но бойцы не бросили его и сейчас разбирают на запчасти.
«Вот, УАЗик пермский. Из Чайковского вроде пригнали его. Разбираем сейчас его на запчасти», — поясняет боец. В ноябре 2024 года «буханка», которую также отправили в зону СВО пермяки, попала под обстрел. В момент атаки в машине находились бойцы. К счастью, военнослужащие остались живы, но машину спасти не удалось.
В июне этого года под атаку FP-дрона попал автомобиль «Нива», которым управлял пермский батюшка Дорофей. Священнослужитель не пострадал, но его товарищ, также находившийся в салоне внедорожника, получил серьезное ранение.
