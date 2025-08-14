«Россети» подали в суд на пермского губернатора Махонина и депутатов ЗС

ПАО «Россети» обратилось в Пермский краевой суд с административным иском к губернатору региона Дмитрию Махонину и к законодательному собранию. Дело есть в картотеке суда. В пресс-службе минЖКХ Прикамья URA.RU пояснили, что «Россети» оспаривают прогнозный план приватизации Пермского края на 2025-2027 годы.
«ПАО „Россети“ вышли с иском в суд об оспаривании прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2025-2027 годы в части преобразования унитарных предприятий в акционерные общества. Позиция краевых властей сводится к тому, что оспариваемый прогнозный план приватизации соответствует действующему законодательству, спор рассматривается в судебном порядке», — отметили в пресс-службе.
Речь, скорее всего, идет о ПКГУП «Северные краевые электрические сети» и ПКГУП «Краевые электрические сети». Это компании указаны в карточке дела как заинтересованные лица. Также к разбирательству приглашен краевой прокурор Павел Бухтояров. Эти два предприятия консолидируют у себя муниципальные электрические сети. Территории имеют право передавать в собственность края это имущество.
В «Россетях» отказались от подробных комментариев до рассмотрения дела по существу. «Речь идет о защите интересов компании как системообразующей территориальной сетевой организации в рамках закона о системообразующих территориальных сетевых организациях», — отметили в пресс-службе филиала «Пермэнерго».
Этот закон позволяет системообразующей ТСО, которой в Прикамье является «Россети-Урал», получать в собственность, в том числе, муниципальные сети. В Пермском крае еще до принятия закона решили консолидировать электросетевое хозяйство территорий в рамках госпредприятий. С возможность дальнейшей их продажи заинтересованным лицам. Это, как говорят источники URA.RU, вызвало недовольство в «Россетях».
