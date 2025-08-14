Пермских туристов предупредили о падении частей ракеты-носителя

От похода на Кваркуш лучше воздержаться 20 и 21 августа 2025 года
Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края предупреждает посетителей об опасном явлении. При посещении охраняемого ландшафта Кваркуш 20 и 21 августа 2025 года возможно падение частей ракеты-носителя.
«Настоятельно рекомендуем отказаться от посещения этой территории в указанные даты. Благодарим за понимание и ответственное поведение», — сказано на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Плато Кваркуш является одной из самых популярных и посещаемых природных достопримечательностей Северного Урала. Оно расположено в бассейне Вишеры.
