Пермских туристов предупредили о падении частей ракеты-носителя

Пермских туристов предостерегли от посещения природного объекта из-за ракеты
От похода на Кваркуш лучше воздержаться 20 и 21 августа 2025 года
От похода на Кваркуш лучше воздержаться 20 и 21 августа 2025 года

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края предупреждает посетителей об опасном явлении. При посещении охраняемого ландшафта Кваркуш 20 и 21 августа 2025 года возможно падение частей ракеты-носителя. 

«Настоятельно рекомендуем отказаться от посещения этой территории в указанные даты. Благодарим за понимание и ответственное поведение», — сказано на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте»

Плато Кваркуш является одной из самых популярных и посещаемых природных достопримечательностей Северного Урала. Оно расположено в бассейне Вишеры. 

