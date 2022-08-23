Медики из Донбасса просят курганских депутатов о помощи

24 августа 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Врачи военного госпиталя Донбасса просят зубные щетки и шприцы у курганских депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медики, выполняющие свой долг в Стахановском военном госпитале на Донбассе, просят помощи у депутатов курганской городской думы. Об этом URA.RU сообщил депутат Иван Камшилов. «Всем депутатам 24 августа поступили письма, что в госпитале Донбасса отключили воду: нет пластиковой одноразовой посуды, и нет воды, чтобы помыть кружки и тарелки. Помимо приборов просят отправить им еще зубные пасты, щетки и другие средства гигиены», — рассказал Камшилов. Соответствующее письмо с просьбой о помощи распространяется в telegram-каналах (документ есть в распоряжении редакции). В нем указано, что медики Стахановского военного госпиталя обратились за гумпомощью к депутатам курганской гордумы. «Сейчас там исполняют свой долг врачи из Кургана. Необходимы шприцы, пеленки, вода, средства гигиены (шампунь, зубная паста, зубные щетки)», — указано в обращении. Представитель медиков разговаривать с URA.RU отказался. По словам источника из сферы муниципальной политики, сбор гуманитарной помощи для депутатов является обычной практикой. «Когда к депутатам поступают обращения, они их отрабатывают и организованно отправляют посылки. В этом нет ничего особенного, все вопросы решаются в рабочем порядке», — отмечает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что в Луганск из Курганской области отправят пять вагонов стройматериалов. По словам губернатора Вадима Шумкова, материалы пойдут на восстановление кровельных конструкций, которые были разбиты минами. Вынужденная спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медики, выполняющие свой долг в Стахановском военном госпитале на Донбассе, просят помощи у депутатов курганской городской думы. Об этом URA.RU сообщил депутат Иван Камшилов. «Всем депутатам 24 августа поступили письма, что в госпитале Донбасса отключили воду: нет пластиковой одноразовой посуды, и нет воды, чтобы помыть кружки и тарелки. Помимо приборов просят отправить им еще зубные пасты, щетки и другие средства гигиены», — рассказал Камшилов. Соответствующее письмо с просьбой о помощи распространяется в telegram-каналах (документ есть в распоряжении редакции). В нем указано, что медики Стахановского военного госпиталя обратились за гумпомощью к депутатам курганской гордумы. «Сейчас там исполняют свой долг врачи из Кургана. Необходимы шприцы, пеленки, вода, средства гигиены (шампунь, зубная паста, зубные щетки)», — указано в обращении. Представитель медиков разговаривать с URA.RU отказался. По словам источника из сферы муниципальной политики, сбор гуманитарной помощи для депутатов является обычной практикой. «Когда к депутатам поступают обращения, они их отрабатывают и организованно отправляют посылки. В этом нет ничего особенного, все вопросы решаются в рабочем порядке», — отмечает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что в Луганск из Курганской области отправят пять вагонов стройматериалов. По словам губернатора Вадима Шумкова, материалы пойдут на восстановление кровельных конструкций, которые были разбиты минами. Вынужденная спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.