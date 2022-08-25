Курганцы возмутились стройкой рядом с детским садом

Жителей Заозерного беспокоит стройка рядом с детским садом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана выступили против стройки многоэтажки рядом с детским садом. Место под строительство мэрия выделила застройщику Александру Бабочкину. Об этом говорится в группе «Заозерный LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чего он [застройщик] начинает застраивать? Влез со своей стройкой между домами и детским садом. Лучше бы застраивал там, где поля на не одну тысячу гектаров. Так нет, надо дом на доме строить. С первого сентября дети в сад пойдут, а он стройку развернул. Разве допустима стройка в такой близости к детсаду?» — возмутилась Ирина Чебыкина. «Дома просто „втюхивают“ между уже построенными. Кто разрешение на это выдает?» — добавила Ольга Панова.

В комментариях представитель администрации города Кургана ответил, что разрешение на строительство многоквартирного дома выдано застройщику на правах аренды. В мэрии также указали, что проектная документация предпринимателя соответствует строительным нормам и правилам. «В соответствии с нормами размещение объекта безопасно для рядом расположенных зданий. В процессе строительства за выполнением строительных работ в соответствии с нормами будет осуществляться государственный строительный надзор», — говорится в ответе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину, будет строить высотку в 12 микрорайоне Заозерного в Кургане. По данным кадастровой карты, площадь земельного участка составляет более 7,5 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что власти Кургана продают землю под строительство парковок и жилых домов более чем за 40 млн рублей.

Многоэтажный дом в 12 микрорайоне Заозерного будут строить рядом с детским садом Скрин: 2GIS