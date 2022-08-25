Bloomberg: ЕС готовится разорвать соглашение о визах для россиян

25 августа 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Евросоюз хочет усложнить процесс получения краткосрочных виз для россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Правительство Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, хочет аннулировать соглашение об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавски. «По словам министра иностранных дел Яна Липавского, правительство Чехии, которое в настоящее время председательствует в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе. Этот шаг не соответствует запрету для туристов, к которому призывают члены, включая Эстонию. Это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд. Но это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты до 80 евро», — пишет Bloomberg. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей».

Правительство Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, хочет аннулировать соглашение об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавски. «По словам министра иностранных дел Яна Липавского, правительство Чехии, которое в настоящее время председательствует в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе. Этот шаг не соответствует запрету для туристов, к которому призывают члены, включая Эстонию. Это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд. Но это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты до 80 евро», — пишет Bloomberg. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей».